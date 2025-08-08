Vibo, passi in avanti per l’apertura del Teatro

le novità

VIBO VALENTIA Passi in avanti per il Teatro di Vibo Valentia. L’edificio, inaugurato circa un anno fa ma subito chiuso dopo il primo spettacolo, potrebbe presto riaprire, in seguito al finanziamento ricevuto dalla Regione che dovrebbe coprire le spese per i lavori di adeguamento necessari. Al Teatro mancavano infatti alcune certificazioni da parte dei Vigili del Fuoco a causa di una vernice ignifuga da ripassare. Nell’iter per la riapertura arrivano ora due buone notizie con altrettante delibere: la prima riguarda l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione relativo agli “Interventi di completamento, miglioramento e potenziamento del Nuovo Teatro città di Vibo Valentia” con cui è stato approvato il progetto esecutivo attraverso il quale «viene disposto il rinnovo del trattamento ignifugo su alcuni elementi in legno e gli interventi necessari per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (Cpi)». Un intervento dall’importo, spiegano, da 95 mila euro.

La delibera per la gestione del Teatro

Con la seconda delibera il Comune guarda già oltre la riapertura, l’indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’attivazione di una forma di Partenariato speciale pubblico-privato (Pspp). Tale procedura è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo per la gestione del teatro comunale, con oggetto i servizi di programmazione, gestione, apertura alla pubblica fruizione e valorizzazione della struttura. Con la delibera viene dato mandato agli uffici di provvedere, quindi, alla stesura del bando per l’affidamento della gestione nelle forme sancite dal Pspp.

«Vibo ha bisogno di cultura»

«Siamo estremamente soddisfatti di questi fondamentali passi compiuti – ha dichiarato il sindaco Enzo Romeo – che dimostrano la volontà concreta dell’amministrazione di investire nella cultura e nella partecipazione. Il teatro sarà non solo un luogo di spettacolo, ma anche uno spazio vivo, aperto alla città e capace di generare valore sociale ed economico. Vibo ha bisogno di cultura, e noi stiamo lavorando per renderla accessibile, inclusiva e sostenibile, come ci eravamo prefissati nel nostro programma politico. Negli ultimi due giorni abbiamo infatti approvato in giunta due delibere di fondamentale importanza: con una chiudiamo definitivamente la questione sicurezza, con l’altra gettiamo le basi per la successiva gestione». (redazione@corrierecal.it)

