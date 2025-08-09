Droga nascosta nelle aiuole e viavai di clienti, sgominata una piazza di spaccio nel Vibonese

l’operazione

PARAVATI Colpo al mercato della droga nel Vibonese, con una piazza di spaccio smantellata a Paravati dopo che la stessa, già sgominata pochi mesi fa, stava tentando di riorganizzarsi. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Miletto con la guida del Procuratore di Vibo Camillo Falvo e del Sostituto Procuratore titolare del procedimento, che ha disposto gli arresti domiciliari per un soggetto.

La droga nascosta nell’aiuola

Le indagini sono partite dopo numerose segnalazioni sull’attività illecita nei pressi delle Case Popolari di via Capuana. Nel mirino un 41enne del posto, già arrestato lo scorso 8 febbraio per il medesimo reato (era stato sorpreso mentre cedeva marijuana nonché trovato in possesso di oltre 300 grammi della stessa sostanza e di una consistente somma di denaro). Nei giorni scorsi, i militari hanno avviato una mirata attività di osservazione, scoprendo un collaudato modus operandi: il sospettato si recava più volte al giorno nei pressi di un’aiuola vicino casa, dove, a seconda dei momenti, prelevava o depositava un involucro. Un sistema rodato per nascondere e recuperare la droga destinata ai clienti.

Lo spaccio e gli arresti

L’osservazione silenziosa dei Carabinieri, condotta da due squadre, ha documentato più incontri sospetti, tra cui uno avvenuto in piazza Sandro Pertini con due soggetti a bordo di un’auto. Dopo un rapido scambio, l’uomo è tornato a casa e ha depositato nuovamente un involucro nell’aiuola, mentre i “clienti” sono stati fermati a Ionadi. La perquisizione del loro veicolo ha portato al sequestro di 7 grammi di hashish, destinati all’uso personale. Successivamente, dopo un ulteriore pedinamento, i Carabinieri hanno bloccato il sospettato nei pressi di una casa di campagna di sua proprietà e lo hanno condotto davanti all’aiuola “incriminata”: all’interno, un panetto di hashish del peso di oltre 38 grammi. La perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire 3.780 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Ai domiciliari l’uomo

L’operazione, conclusa con l’arresto in flagranza dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, conferma l’impegno costante della Procura di Vibo Valentia e dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle piazze di spaccio e nella tutela della legalità sul territorio. Un segnale forte per chi tenta di riprendere le redini del traffico di droga: la risposta della Stazione Carabinieri di Mileto resta ferma e puntuale.

