Salvini: «Pronti al voto in Calabria, traineremo il centrodestra»

verso il voto

ROMA “Calabria al voto il 5 e 6 ottobre. Siamo prontissimi, con liste forti in tutte le province”, scrive sui social Matteo Salvini. “L’obiettivo è vincere le elezioni, con la Lega forza trainante del centrodestra. Avanti tutta”, conclude il vicepremier e leader della Lega. (Agi)

