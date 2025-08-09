Si legge in: 1 minuto
verso il voto
Salvini: «Pronti al voto in Calabria, traineremo il centrodestra»
Il leader della Lega: faremo liste forti in tutte le province, l’obiettivo è vincere le elezioni
Pubblicato il: 09/08/2025 – 15:47
ROMA “Calabria al voto il 5 e 6 ottobre. Siamo prontissimi, con liste forti in tutte le province”, scrive sui social Matteo Salvini. “L’obiettivo è vincere le elezioni, con la Lega forza trainante del centrodestra. Avanti tutta”, conclude il vicepremier e leader della Lega. (Agi)
