Accoltellamento a Corigliano-Rossano, ci sono due fermi

LE INDAGINI

CORIGLIANO ROSSANO Primi esiti investigativi e provvedimenti sulla rissa ai Portali. Dopo un’intensa e articolata attività di indagine i carabinieri della sezione operativa e della stazione di Corigliano Calabro Scalo, del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio, hanno sottoposto a «fermo di indiziati di delitto» due cugini di 21 e 25 anni, entrambi residenti nell’area urbana di Rossano. I predetti sono gravemente indiziati di aver posto in essere i reati di «tentato omicidio» e «lesioni personali aggravate» a carico di due loro coetanei residenti nell’abitato di Corigliano Calabro.

Quelle andate in scena questa mattina a Corigliano Rossano, all’interno delle aree adiacenti al centro commerciale «I Portali», sono state scene estremamente cruente e, con ogni probabilità, innescate da futili motivi. La questione è nata tra due gruppi di ragazzi, le cui scaramucce iniziali sono partite poiché questi si contendevano la precedenza per immettersi sulla corsia predisposta per la consegna del cibo di asporto di una nota catena. Dalle parole i contendenti sono passati, in poco tempo, allo scontro fisico vero e proprio. I due ragazzi sopraggiunti hanno, prima, danneggiato l’autovettura del loro antagonisti e, poi, li hanno aggrediti fisicamente. La situazione è degenerata quando uno degli aggressori ha sferrato diversi fendenti, con un coltello, che hanno ferito in maniera estremante grave un ragazzo 21enne e, in maniera lieve, la ragazza che si trovava in sua compagnia. Nella circostanza il terzo soggetto che era in macchina con i due giovani aggrediti non ha riportato, per fortuna, alcuna conseguenza.

Dopo i momenti di panico generale – ricostruiscono i carabinieri – i responsabili dell’aggressione si sono rapidamente allontanati dal posto, mentre i due ragazzi feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Corigliano. La giovane coinvolta è stata medicata e saturata mentre le condizioni del ragazzo aggredito sono apparse da subito complicate, tanto che è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per trasportarlo urgentemente presso l’ospedale Annunziata di Cosenza. Al momento della redazione del comunicato il ragazzo viene sottoposto a un’accurata valutazione per definire le modalità di un successivo intervento chirurgico finalizzato a limitare le compromissioni riportate. Nel frattempo le indagini – che sono state avviate da subito – hanno consentito di raccogliere un quadro probatorio articolato che permette agli inquirenti di poter sostenere che i due soggetti, nel frattempo individuati, risultano essere gravemente indiziati dei reati contestatigli. Per questa ragione i carabinieri del Reparto Territoriale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto le due persone, che sono state poi associate presso il carcere di Castrovillari. I due ragazzi fermati rimarranno a disposizione dei magistrati che, nelle prossime ore, valuteranno gli elementi di prova raccolti e si determineranno in ordine ai successivi passaggi processuali. Alla vicenda appare, infine, necessario aggiungere una considerazione su come l’ennesimo episodio di violenza riferibile al centro abitato di Corigliano Rossano sia stato represso senza alcuna esitazione, attraverso un’indagine veloce e concreta condotta dai carabinieri e coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Castrovillari.