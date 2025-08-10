In fumo 56mila ettari quest’anno, più del 2024

L’ITALIA CHE BRUCIA

ROMA In Italia da inizio anno al 31 luglio ci sono stati 851 roghi che hanno mandato in fumo 56.263 ettari di territorio pari a 78.800 campi da calcio. Con un’impennata nelle ultime due settimane di luglio: se da inizio anno al 17 luglio il totale di ettari bruciati è stato di 30.988 ha (43.400 campi da calcio) e 653 roghi, dal 17 al 31 luglio sono andati in fumo 25.275 ettari e i roghi sono stati 198. Così il report ‘Italia in fumo’ diffusi da Legambiente da Rispescia (Grosseto) dove oggi si conclude Festambiente.

Dati preoccupanti – si spiega -, frutto di analisi e rielaborazione su dati Effis che costano al Paese un triste record: a fine luglio è stata superata la superfice bruciata nel 2024 che era stata di 50.802 ha con 1.515 incendi”. Ad essere minacciate dai roghi sono sempre più anche le aree protette: nel 2025 “sono andati in fumo ben 18.700,53 ettari di aree Natura 2000 in 253 eventi incendiari. Per Legambiente l’Italia non può permettersi di perdere il suo patrimonio verde.

L’associazione lancia così dalla sua festa a Rispescia un appello contro l’emergenza incendi “sempre più cronica, che sta colpendo a più riprese diversi territori del Paese, da ultimo il cuore del Parco nazionale del Vesuvio. L’incendio divampato in questa area è un colpo al cuore e un fatto grave che deve richiamare tutti all’ordine e a interventi rapidi”.

“Dalla California, alla Francia, all’Italia – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – l’emergenza incendi non dà tregua. La cosa preoccupante è che nel nostro Paese questa emergenza è ormai sempre più cronica. Per questo oggi da Festambiente lanciamo un forte appello ricordando che per contrastare i roghi è fondamentale adottare un approccio integrato basato su prevenzione, rilevamento, monitoraggio e contrasto attivo. I piani antincendio boschivo da soli non bastano”, serve “un’integrazione con i piani forestali e con i piani di adattamento ai cambiamenti climatici che sono fondamentali per tutelare la natura e la biodiversità dei parchi. Inoltre, gli incendi si contrastano anche con l’applicazione piena della legge a partire dall’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco ed estendendo le pene previste per il reato di incendio boschivo a qualsiasi rogo”.

