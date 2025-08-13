Botulino, i Nas intensificano i controlli su food truck e street food

l’operazione

ROMA Intensificazione dei controlli in tutta Italia da parte dei Carabinieri del Nas sui food truck, sagre e festival street food alla luce degli ultimi episodi di casi di botulino in Calabria e Sardegna. Controlli costanti tutto l’anno, fanno sapere dal Nas, ulteriormente potenziati su tutto il territorio. Dal primo gennaio al 12 agosto, secondo un primo bilancio, risultano sequestri in questi segmenti di attività di erogazione di alimenti, pari a oltre 600mila euro, soprattutto strutture, 300mila solo in questi ultimi giorni; 86 i controlli totali, in base ai dati che l’Ansa ha potuto visionare, di cui quasi la metà (40) non conformi.

