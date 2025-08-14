Botulino, Gaia Vitiello: «Mia sorella mi ha salvata. Tornerò a Diamante»

l’intervista

COSENZA Quando ha preso in mano il panino, quella notte del 5 agosto, Gaia Vitiello non poteva immaginare che dentro ci fosse qualcosa capace di spezzarle il respiro. Oggi, dopo giorni in terapia intensiva all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, la 24enne napoletana si definisce «fortunata» e sorride: è viva, e sta per lasciare la Rianimazione.

Studentessa di Lingue alla Federico II, Gaia è una delle undici persone rimaste intossicate al food truck “Da Peppino”, durante l’International Street Food di Diamante, in Calabria. Un caso grave, tra i peggiori. «Se non fosse stato per mia sorella Alessia, che mi ha costretta ad andare in ospedale, oggi non sarei qui» racconta con lucidità al Corriere della Sera. «All’inizio pensavo a un’indigestione. Ma non riuscivo più a deglutire e le gambe tremavano».

L’aveva ordinato con i broccoli, a differenza degli amici. Un dettaglio che, secondo le indagini, potrebbe aver fatto la differenza. Trasferita d’urgenza da Belvedere Marittimo a Cosenza, Gaia ha ricevuto l’antitossina botulinica poche ore dopo il ricovero, grazie all’intervento tempestivo dei medici e all’arrivo del siero dalla farmacia militare di Taranto. «Mi hanno salvato la vita», dice oggi.

Nonostante la paura, il dolore e i giorni agganciata ai macchinari, Gaia non ha dubbi: «Con la mia famiglia veniamo a Diamante da tantissimi anni. Ci ritorneremo. È un posto sul mare davvero fantastico». (redazione@corrierecal.it)

Foto Corriere della Sera

