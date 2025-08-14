Skip to main content

la decisione del mit

Da settembre censimento autovelox o sarà stop

Non saranno tollerati i dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa

Pubblicato il: 14/08/2025 – 20:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Da settembre censimento autovelox o sarà stop

Entro settembre sarà operativa, sul sito istituzionale del ministero delle infrastrutture, una applicazione a servizio degli enti locali, che avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati degli autovelox. Dovranno indicare per ciascun dispositivo la conformità, la marca e il modello. Lo scrive il Mit. Per il dicastero di Matteo Salvini si tratta di una straordinaria operazione verità, anche alla luce della totale mancanza di mappature precise degli autovelox. L’obiettivo del vicepremier e ministro è garantire esclusivamente l’efficacia dei dispositivi che aumentano la sicurezza stradale. Non saranno tollerati i dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa che a prevenire comportamenti scorretti alla guida. (ANSA)

