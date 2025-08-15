Buon Ferragosto Calabria, anche quest’anno non ci siamo annoiati

Skibidi boppy

COSENZA Niente tormentoni musicali da spiaggia, ma la Calabria il suo tormentone l’ha avuto lo stesso. Ed è arrivato, con puntualità agostana, dal consiglio comunale di Reggio Calabria: “Skibidi boppy”. Lo ha detto il sindaco, Giuseppe Falcomatà, in aula. In diretta. Serio. Forse. Nessuno ha davvero capito il senso, ma il video ha fatto il giro del web e il delirio istituzionale si è trasformato in meme. Altro che reggaeton: qui la hit la scriviamo in aula consiliare.

Nel frattempo, mentre il resto del Paese si chiedeva se fosse peggio la canicola o le zanzare, la Calabria si è ritagliata i suoi momenti cult, perfettamente bilanciati tra cronaca, folklore e puro nonsense.

A Cirella, il concerto di Brunori Sas tra i ruderi ha regalato un’oasi di suoni e tramonti, un’esperienza quasi mistica. C’era chi ascoltava in silenzio, chi scattava foto estatiche, e nessuna influencer ha chiesto dove si ordinasse il cocktail “Cirella”.

Poi è arrivato il caso Fedez a Cittanova, pagato 100.000 euro per esibirsi alla Sagra dello Stocco. Una cifra che ha scatenato polemiche trasversali: c’era chi avrebbe preferito cento chili di stocco gratis e chi si è sentito truffato solo per averlo sentito dire “raga” con troppa disinvoltura. Lui è stato all’altezza delle aspettative contro i giornalisti: «siate orgogliosi di questa bellissima manifestazione, tutto il resto mandatelo a fare in c…o».

Una nota luminosa: la calabrese Elena Caroleo, che ha firmato una collaborazione di prestigio con un componente della Rino Gaetano Band. Il brano “Fuori strada” è fresco, ballabile, ben arrangiato (grazie a Enzo Argirò) e girato nel suggestivo Castello di San Fili a Stignano. Tra festival estivi, cover di Adele (una splendida “Skyfall”) e ospitate nel reggino, Elena ha conquistato pubblico e critica. Anche i Matia Bazar, che l’hanno voluta per una foto di gruppo sul palco. Poi il gruppo (ma non lei) hanno litigato con Antonella Ruggiero. Ma quello è folklore.

Ma, soprattutto, questa è stata l’estate delle spiagge libere che per fortuna in Calabria non mancano. La vera rivoluzione di quest’agosto l’hanno fatta le tartarughine caretta caretta, ormai più combattive di qualsiasi attivista scandinavo, deponendo uova tra gli ombrelloni a Soverato, Tropea e Capo Vaticano con la determinazione di chi non intende cedere un solo granello di sabbia all’abusivismo balneare. Un movimento silenzioso, ma determinato. E senza hashtag. Sono arrivate anche a Diamante, dove questa prima metà di agosto ha avuto un sapore meno poetico: la psicosi del botulino ha fatto annullare in tutta la Calabria numerose iniziative da street food. Una botta di non poco conto mentre i dati sulle presenze turistiche, già all’inizio del mese, segnano un meno 25. Aspettiamo più attendibili bilanci finali.

Sullo sfondo, il suono costante dell’estate calabrese: la campagna elettorale perenne. Se ne discute ovunque, tra le cabine, al bar, in coda per la granita. I candidati spuntano come i fichi d’India, aspettiamo slogan improbabili e promesse importanti: metropolitana leggera a Scilla, spiaggia pet-friendly, skatepark panoramico a Montebello Ionico.

E mentre tutto scorre in questo grande, colorato, rumoroso frullatore estivo, è arrivata, atteso, il silenzio per la scomparsa di Padre Fedele, a Cosenza. Se n’è andato così, mentre tutto il resto faceva rumore.

In questa giostra di cronaca, lutti e promesse, tra una foto al tramonto e un post Facebook sponsorizzato da 5 euro, l’estate è quasi scivolata via. Ma lo spettacolo non è ancora finito. Buon Ferragosto, Calabria. Skibidi boppy. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato