Dall’inizio dell’anno in Italia reati in calo del 9%

sicurezza e ordine pubblico

ROMA Dall’1 gennaio al 31 luglio di quest’anno i reati commessi nel nostro Paese sono diminuiti del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E’ uno dei dati che emergono dal “Dossier Viminale” diffuso dal ministero dell’Interno in coincidenza del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Ferragosto. In particolare, calano del 17,3% le violenze sessuali (dalle 4.202 dell’anno scorso alle 3.477 di quest’anno), del 7,7% i furti (da 605.968 a 559.143) e del 6,7% le rapine (da 16.914 a 15.780) mentre crescono del 3,4% gli omicidi (da 178 a 184). Complessivamente, nei primi sette mesi del 2025 sono state denunciate 461.495 persone, l’8% in meno dello stesso periodo dell’anno passato, di cui 91.975 in stato di arresto (-7,2%). Altri dati dal dossier del Viminale (consultabile in versione integrale alla fine dell’articolo): nei primi sette mesi di quest’anno in Italia sono state uccise 60 donne, una in meno dello stesso arco di tempo del 2024. Cinquantuno degli omicidi volontari con vittime donne del 2025 sono avvenuti in ambito familiare/affettivo (-5,6% rispetto all’anno scorso), 38 per mano del partner o dell’ex partner (+15,1%, cinque in più). Le vittime donne di origine straniera tra gennaio e luglio sono state 18 (+20%). In aumento del 70,6% gli ammonimenti del questore (7.751 tra gennaio e luglio di quest’anno contro i 4.437 dell’anno scorso): +84,6% quelli per stalking, +63,6% quelli per violenza domestica. All’8 agosto, risultano attivi sul territorio nazionale 12.192 braccialetti elettronici di cui 5.929 antistalking. Quanto ai beni sequestrati confiscati alla criminalità organizzata, si segnala che quelli restituiti alla collettività sono stati 5.979 dall’inizio dell’anno al 31 luglio, con un aumento del 22,8% rispetto all’anno precedente. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato