«Non rassegnarsi alla logica delle armi»

il monito

ROMA “Non dobbiamo rassegnarci alla logica del conflitto e delle armi”. Così Papa Leone XIV al termine dell’Angelus recitato da piazza della Libertà a Castel Gandolfo. “Oggi vogliamo affidare all’intercessione della Vergine Maria la nostra preghiera per la pace”. “Ella, come madre, soffre per i mali che affliggono i suoi figli, specialmente i piccoli e i deboli”, ha aggiunto Leone. Ancora oggi purtroppo ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare del mondo della violenza sempre più sorda e insensibile a ogni moto di umanità. Eppure non dobbiamo smettere di sperare. Dio è più grande del peccato del mondo”. Il Pontefice ha citato Pio XII che durante la Seconda Guerra Mondiale disse “Mai più scempio di vite umane”. “Quanto sono attuali queste parole”, ha aggiunto. (AGI)

