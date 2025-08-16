Rende piange il giovane Francesco Leonardi, calciatore e figlio del medico sociale del club biancorosso

il dolore

COSENZA Come tutti i ragazzi Francesco Leonardi sognava un futuro da calciatore. Aveva solo 14 anni e una vita intera davanti, fatta di allenamenti, sogni, sorrisi e partite giocate con passione indossando la maglia biancorossa del Rende Calcio. Ma ieri, nel giorno dell’Assunta, la sua giovane vita si è spezzata tragicamente sulle strade di Lattarico, lasciando dietro di sé un silenzio assordante e un dolore che ha unito in un solo abbraccio due comunità intere: Rende e Lattarico.

Era in sella a una bici elettrica, poi la caduta, lo schianto contro un muro. Inutili i soccorsi. Francesco non ce l’ha fatta: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. La Procura di Cosenza ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Ma nessuna indagine potrà colmare il vuoto lasciato da questo ragazzo pieno di vita, figlio del medico sociale del Rende Calcio, il dottor Vittorio Leonardi, oggi stretto in un dolore che nessun padre dovrebbe mai conoscere.

La notizia ha scosso il mondo sportivo calabrese e l’intera città di Rende. La società Rende Calcio 1968, di cui Francesco era un giovane calciatore, ha scelto il silenzio come forma di rispetto e lutto, sospendendo ogni attività social. Questa la nota ufficiale: «La società Rende Calcio 1968, nel più solenne dei silenzi, dà il triste annuncio della prematura scomparsa del giovane Francesco Leonardi, 14 anni, calciatore delle giovanili biancorosse nonché figlio del nostro medico sociale, Vittorio. Data la tragedia, che scuote sensibilmente tutto il mondo biancorosso, la società dispone l’interruzione immediata di ogni forma di attività sui social. Fortemente addolorata, la famiglia biancorossa tutta si riunisce attorno a papà Vittorio e a tutta la sua famiglia per la tragica scomparsa del piccolo Francesco. Ciao Francesco, te ne sei andato troppo presto, ma il tuo sorriso e la tua voglia di vivere resteranno per sempre con noi. Vola alto, piccolo angelo». Anche il Comune di Rende, con il sindaco, la giunta e il consiglio comunale, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia: «La perdita di una vita così giovane lascia un vuoto incolmabile e colpisce tutti nel profondo. La città si stringe attorno ai familiari, agli amici e ai compagni di squadra di Francesco». Anche il Cosenza calcio ha manifestazione il suo cordoglio in una nota: «Ci stringiamo al grande dolore del Rende Calcio e della famiglia Leonardi, che piangono la prematura scomparsa del piccolo Francesco. Una tragedia che lascia sgomenti. Inaccettabile. Assurda! E non troviamo altre parole, in questo triste momento, se non quelle di profondo e sincero cordoglio, che esprimiamo pubblicamente e con fraterno affetto». La Pirossigeno Cosenza a partire dal Presidente e dal Vice Presidente, fino a giungere a tutte le sue componenti societarie, allo staff tecnico e ai giocatori, ha espresso vicinanza e profondo cordoglio alla famiglia, alla società del Rende Calcio 1968, dove Francesco, figlio del medico sociale Vittorio Leonardi, coltivava il sogno di diventare calciatore militando nelle fila delle giovanili biancorosse.

Il Garante Marziale: «Scosso da questa tragedia»

La notizia ha rapidamente scosso l’intera regione, suscitando l’intervento del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, che ha espresso il suo profondo cordoglio: “È un dolore straziante vedere una giovane vita spezzarsi in un giorno che dovrebbe essere di festa e spensieratezza. Ogni tragedia come questa ci ricorda quanto sia fragile la vita dei nostri ragazzi e quanto sia fondamentale la nostra responsabilità nel proteggerli. Mi stringo al dolore della famiglia, in un momento così delicato». (redazione@corrierecal.it)









