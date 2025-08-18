Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

opportunità di lavoro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze cerca 2 operatori

La scadenza è fissata per il 26/09/2025

Pubblicato il: 18/08/2025 – 14:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze cerca 2 operatori

ROMA Procedura di mobilità volontaria per l’immissione nel ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze di 2 operatori, provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio in posizione di comando presso gli Uffici centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. La scadenza è fissata per il 26/09/2025.

Argomenti
bandi lavoro
CONCORSI
concorso
lavorare al ministero
lavoro in italia
ministero del Lavoro
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x