opportunità di lavoro
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze cerca 2 operatori
La scadenza è fissata per il 26/09/2025
Pubblicato il: 18/08/2025 – 14:53
ROMA Procedura di mobilità volontaria per l’immissione nel ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze di 2 operatori, provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio in posizione di comando presso gli Uffici centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. La scadenza è fissata per il 26/09/2025.
