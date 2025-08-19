Addio a Salvo Vitale, amico di Peppino Impastato

il lutto

E’ morto all’età di 82 anni il professor Salvo Vitale, docente di storia e filosofia e poeta tra i protagonisti di ‘Radio Aut’, la radio libera fondata a Cinisi da Peppino Impastato, di cui Vitale era caro amico. Memoria storica di quella stagione di lotta alla mafia, culminata nell’omicidio d’Impastato il 9 maggio 1978, Salvo Vitale ha portato avanti per oltre sessant’anni la sua opera di sensibilizzazione al contrasto alla criminalità organizzata. Tantissime le sue pubblicazioni su temi sociali e non solo. Fu autore delle innumerevoli pubblicazioni su Impastato, in particolare “Nel cuore dei coralli”, titolo che riprende versi dello stesso attivista antimafia. E’ celebre il suo monologo pronunciato a ‘Radio Aut’, la notte della morte di Peppino Impastato, recitato anche nel film ‘I cento passi’ dall’attore Claudio Gioè, che interpretava proprio Vitale: “Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale – disse -. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c’è più”