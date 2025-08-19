Addio a Salvo Vitale, amico di Peppino Impastato
Ha portato avanti per oltre sessant’anni la sua opera di sensibilizzazione al contrasto alla mafia
E’ morto all’età di 82 anni il professor Salvo Vitale, docente di storia e filosofia e poeta tra i protagonisti di ‘Radio Aut’, la radio libera fondata a Cinisi da Peppino Impastato, di cui Vitale era caro amico. Memoria storica di quella stagione di lotta alla mafia, culminata nell’omicidio d’Impastato il 9 maggio 1978, Salvo Vitale ha portato avanti per oltre sessant’anni la sua opera di sensibilizzazione al contrasto alla criminalità organizzata. Tantissime le sue pubblicazioni su temi sociali e non solo. Fu autore delle innumerevoli pubblicazioni su Impastato, in particolare “Nel cuore dei coralli”, titolo che riprende versi dello stesso attivista antimafia. E’ celebre il suo monologo pronunciato a ‘Radio Aut’, la notte della morte di Peppino Impastato, recitato anche nel film ‘I cento passi’ dall’attore Claudio Gioè, che interpretava proprio Vitale: “Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale – disse -. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c’è più”