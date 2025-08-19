Seconda vittima sarda di botulino, aveva 62 anni

la tragedia

CAGLIARI Era di Monserrato e lavorava come cuoca alla scuola primaria e dell’infanzia Monumento ai caduti, Valeria Sollai, la donna di 62 anni deceduta nella notte al Policlinico in seguito alla intossicazione da botulino dopo aver partecipato a fine luglio alla Fiesta Latina nella città metropolitana di Cagliari. Era stata subito ricoverata dopo i primi sintomi: le condizioni, per quanto gravi, sembravano essersi stabilizzate. Poi l’aggravamento e il decesso. Sarà ora l’autopsia disposta dalla Procura a stabilire le cause esatte della morte. Lo scorso 8 agosto, per la morte di Roberta Pitzalis, la 38enne deceduta anche lei per l’intossicazione da botulino, l’amministrazione comunale di Monserrato, in accordo con i tre parroci, aveva sospeso gli eventi religiosi e civili previsti per la Festa di San Lorenzo, mantenendo solo la processione religiosa.