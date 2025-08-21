Trump: «Tra due settimane sapremo se ci sarà la pace in Ucraina»

la previsione

WASHINGTON Donald Trump ha ribadito che i tempi del percorso di pace in Ucraina non sono così rapidi come si aspettava qualche mese fa. «Spero che tra due settimane sapremo se ci sarà la pace», ha dichiarato in un’intervista con il conduttore radiofonico Todd Starnes ribadendo un concetto già espresso dopo i vertici in Alaska e a Washington quando aveva detto che bisognava aspettare «una o due settimane» per avere un quadro più precise. (ANSA).

