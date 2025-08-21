Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la previsione

Trump: «Tra due settimane sapremo se ci sarà la pace in Ucraina»

Il presidente Usa ha ribadito che i tempi non sono così rapidi come si aspettava qualche mese fa

Pubblicato il: 21/08/2025 – 22:26
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trump: «Tra due settimane sapremo se ci sarà la pace in Ucraina»

WASHINGTON Donald Trump ha ribadito che i tempi del percorso di pace in Ucraina non sono così rapidi come si aspettava qualche mese fa. «Spero che tra due settimane sapremo se ci sarà la pace», ha dichiarato in un’intervista con il conduttore radiofonico Todd Starnes ribadendo un concetto già espresso dopo i vertici in Alaska e a Washington quando aveva detto che bisognava aspettare «una o due settimane» per avere un quadro più precise. (ANSA).

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
guerra ucraina
PACE
presidente usa
RUSSIA
Top
TRUMP
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x