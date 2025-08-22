Skip to main content

il giorno dopo il dramma

Bambina precipitata dal quinto piano a Reggio Calabria: gli aggiornamenti sulle condizioni

Il dirigente del reparto di terapia intensiva del Gom: «La piccola resta in coma farmacologico, ha diverse fratture in organi importanti»

Pubblicato il: 22/08/2025 – 16:55
REGGIO CALABRIA Aggiornamento sulle condizioni della bambina di 7 anni precipitata ieri dal quinto piano della sua abitazione, in zona Stadio. Ai microfoni di Reggio Tv, il dottor Marco Tescione, dirigente del reparto di terapia intensiva e anestesia dell’Ospedale Riuniti, ha infatti sottolineato che la piccola sta lottando tra la vita e la morte e che le sue condizioni restano serie: «La bambina versa in condizioni critiche, la caduta ha determinato plurime fratture in organi importanti, un trauma cranico e toracico severo e diversi traumi fratturativi. La prognosi rimane riservata – aggiunge – ma posso dire che la piccola è viva grazie al pronto intervento del 118 e al tempestivo intervento dell’equipe di emergenza dell’ospedale, tra pronto soccorso e rianimazione». Su come evolverà la situazione clinica c’è incertezza, nella speranza che tutto vada per il meglio. Di sicuro, per il momento, la piccola non subirà interventi: «Resta sedata e in coma farmacologico – conclude Tescione -, mentre si susseguono i controlli radiologici e clinici per scongiurare ulteriori complicanze. L’intervento però è escluso, perché la bambina non deve essere sottoposta a interventi chirurgici, soprattutto nelle sedi dove ha riportato fratture»

