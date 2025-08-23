Skip to main content

Incidente bus di turisti diretto a New York, 5 morti. C’è anche un neonato

Sul pullman viaggiavano circa 50 persone

Pubblicato il: 23/08/2025 – 7:30
Incidente bus di turisti diretto a New York, 5 morti. C’è anche un neonato

Almeno cinque persone, incluso un neonato, sono morte venerdì pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York, riporta The Buffalo News. Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano oltre 50 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara. “Pensiamo che l’autista” del pullman si sia “distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo”, ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato. (ANSA)

