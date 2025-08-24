Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:20
Si legge in: 1 minuto
il sostegno

Forza Italia: «In Calabria saremo a testa alta con Occhiuto»

Sui social l’appoggio del partito al candidato del centrodestra: «Con lui la regione è tornata a crescere»

Pubblicato il: 24/08/2025 – 12:49
ROMA «Negli ultimi 4 anni con il Presidente Roberto Occhiuto la Calabria ha fatto di più di quanto era stato fatto nei 40 anni precedenti». Così sui social Forza Italia, il partito di riferimento del presidente dimissionario Roberto Occhiuto e candidato alle prossime regionali per il centrodestra. Con un post FI ribadisce tutto il sostegno al suo vicesegretario nazionale, sottolineando come «dopo anni di immobilismo della sinistra, grazie al nostro buongoverno la Calabria è tornata a crescere». «Per questo – scrivono – alle prossime elezioni regionali ci presenteremo a testa alta, sostenendo il Presidente Occhiuto. Avanti, Roberto».

