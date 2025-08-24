Rifiuti, dalla Regione oltre 11 milioni per prevenzione e riduzione

l’avviso pubblico

CATANZARO È stato pubblicato dalla Regione Calabria un Avviso pubblico da oltre 11 milioni di euro rivolto ai Comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 – Priorità “Una Calabria resiliente e sostenibile”. «Con questo Avviso – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Giovanni Calabrese – prosegue il nostro percorso di tutela ambientale, puntando su azioni concrete, partecipate e in linea con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. È una nuova occasione per accompagnare i Comuni nella costruzione di una Calabria più pulita, responsabile e moderna”. L’intervento prevede quattro linee di finanziamento: l’importo più importante sarà destinato ai Centri del riuso per la riduzione dei rifiuti urbani (5.726.754 euro); altri 2,5 milioni saranno dedicati ad Hub ed empori solidali contro lo spreco alimentare; 2 milioni per i Sistemi per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua; e infine un milione per la Riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici e spazi comunali. Le risorse, per complessivi 11,2 milioni di euro, saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili. «Si tratta – ha aggiunto Calabrese – di un investimento importante, interamente a fondo perduto, che sostiene i Comuni calabresi nella realizzazione di interventi strategici e strutturali per migliorare la qualità ambientale del territorio». La misura si inserisce in un più ampio percorso programmatico tracciato dal Dipartimento Ambiente e Paesaggio, che ha già portato all’adozione e all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti: «Con questo Avviso – conclude l’assessore Calabrese – la Regione Calabria conferma il proprio impegno nel favorire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui gli Enti locali siano protagonisti attivi del cambiamento e della tutela del nostro patrimonio ambientale»

