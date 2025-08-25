Paziente sottrae arma al vigilante e semina il panico nel Pronto soccorso

tensione in ospedale

Momenti di panico all’ospedale di Apuane di Massa, dove un paziente psichiatrico è riuscito a sottrarre l’arma a una guardia giurata creando paura tra i presenti. Prima che potesse sparare è stato però bloccato. L’episodio è accaduto la notte scorsa quando al pronto soccorso c’erano oltre 20 persone. Secondo quanto si è appreso, il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando ha rubato l’arma alla guardia giurata, i sanitari sono riusciti a mettere in sicurezza i pazienti e a chiamare la polizia. Nel frattempo il vigilante e un collega, che erano lì come pazienti, sono riusciti a neutralizzare il 34enne e a riprendere l’arma. Dopo un colloquio con la polizia e uno con lo psichiatra, seguito da perquisizione, il paziente è stato accompagnato nella sede del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Ringrazia tutto il personale dell’ospedale il direttore Giuliano Biselli. «Verrà avviata una valutazione interna sull’episodio – ha spiegato – chiedendo riscontro formale alla società che gestisce la vigilanza privata, pur ringraziando anche le due guardie giurate e ovviamente anche le forze dell’ordine intervenute in modo tempestivo».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato