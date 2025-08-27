Skip to main content

Meloni: «Con Salvini lavoriamo a Piano casa per giovani coppie»

L’annuncio della premier nel corso del Meeting di Rimini

Pubblicato il: 27/08/2025 – 16:37
Serve «un clima culturale nuovo intorno alla famiglia e alla genitorialità», e Giorgia Meloni “chiama” il Meeting di Rimini a costruirlo insieme. Intervenendo alla 46esima edizione del Meeting, la presidente del Consiglio ha annunciato che «stiamo lavorando con il ministro delle Infrastrutture ad un Piano Casa a prezzi calmierati per giovani coppie, perché senza Casa non si può costruire una famiglia», e ha poi ricordato le misure introdotte dal governo sul tema. Ma ha avvertito: «Tutto rischia di essere vano senza un clima culturale nuovo che dobbiamo costruire insieme. Per troppo tempo cattivi maestri hanno detto che la genitorialità era un concetto vecchio, arcaico, patriarcale, ma non c’è nulla di moderno nell’affittare un utero, o nel dire che i figli non vanno messi al mondo perché inquinano. Solo l’ignoranza può sostenere queste tesi deliranti e con l’ignoranza non si può costruire nessuna modernità», ha concluso la premier.

