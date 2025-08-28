Inferno a Kiev, 19 morti. «Avanti con uso beni russi»

lo scenario

Il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina ha fornito un ulteriore aggiornamento sulle operazioni di soccorso a Kiev portando a 19 il numero delle vittime, di cui quattro bambini.

L’attacco di ieri a Kiev e alla delegazione Ue a Kiev “è un altro triste promemoria di ciò che è in gioco. Dimostra che il Cremlino non si fermerà davanti a nulla per terrorizzare l’Ucraina, uccidendo alla cieca civili, uomini, donne e bambini, e prendendo di mira persino l’Unione Europea. Per questo motivo stiamo mantenendo la massima pressione sulla Russia. Ciò significa inasprire il nostro regime di sanzioni. Presto presenteremo il nostro 19° pacchetto di sanzioni dure e combattive”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles.

“Ecco perché stiamo esercitando la massima pressione sulla Russia. Ciò significa inasprire il nostro regime sanzionatorio. Presenteremo presto il nostro 19° pacchetto di sanzioni rigorose e, parallelamente, stiamo portando avanti il lavoro sui beni russi congelati per contribuire alla difesa e alla ricostruzione dell’Ucraina. E, naturalmente, stiamo garantendo un sostegno forte e incrollabile all’Ucraina, nostro vicino, partner, amico e nostro futuro membro”, ha aggiunto. (Ansa)

