Inferno a Kiev, 19 morti. «Avanti con uso beni russi»
Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen
Il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina ha fornito un ulteriore aggiornamento sulle operazioni di soccorso a Kiev portando a 19 il numero delle vittime, di cui quattro bambini.
L’attacco di ieri a Kiev e alla delegazione Ue a Kiev “è un altro triste promemoria di ciò che è in gioco. Dimostra che il Cremlino non si fermerà davanti a nulla per terrorizzare l’Ucraina, uccidendo alla cieca civili, uomini, donne e bambini, e prendendo di mira persino l’Unione Europea. Per questo motivo stiamo mantenendo la massima pressione sulla Russia. Ciò significa inasprire il nostro regime di sanzioni. Presto presenteremo il nostro 19° pacchetto di sanzioni dure e combattive”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles.
“Ecco perché stiamo esercitando la massima pressione sulla Russia. Ciò significa inasprire il nostro regime sanzionatorio. Presenteremo presto il nostro 19° pacchetto di sanzioni rigorose e, parallelamente, stiamo portando avanti il lavoro sui beni russi congelati per contribuire alla difesa e alla ricostruzione dell’Ucraina. E, naturalmente, stiamo garantendo un sostegno forte e incrollabile all’Ucraina, nostro vicino, partner, amico e nostro futuro membro”, ha aggiunto. (Ansa)
