guerra in medio oriente

Media, ucciso il primo ministro Houthi in un raid di Israele

Ahmed al-Rahawi, è morto ieri in un appartamento a Sana’a, capitale dello Yemen

Pubblicato il: 29/08/2025 – 7:57
SAN’A’ Il primo ministro dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, Ahmed al-Rahawi, è stato ucciso ieri in un appartamento a Sana’a, capitale dello Yemen, durante gli attacchi israeliani. Lo riferisce il canale yemenita Al-Jumhuriya. Secondo il quotidiano Aden Al-Ghad Rahawi è stato ucciso insieme ad alcuni dei suoi compagni. Dai resoconti dei media yemeniti, sembrerebbe che si sia trattato di un attacco separato da quello di ieri, nel quale Israele avrebbe preso di mira 10 ministri senior degli Houthi, tra cui il ministro della Difesa, mentre si erano radunati in un luogo fuori Sana’a per ascoltare un discorso programmato dal leader del gruppo, Abdul Malik al-Houthi. (Adnkronos)

