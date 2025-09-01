La Lega verso la chiusura delle liste. E Durigon prepara il “colpo” Bevilacqua

verso le regionali

LAMEZIA TERME Mercoledì è in programma la riunione del direttivo regionale della Lega Calabria, convocata «per procedere alla valutazione finale delle proposte di candidatura e alla conseguente definizione ed approvazione delle liste per le circoscrizioni Nord, Centro e Sud in vista delle prossime elezioni regionali». Lo riferisce una nota diffusa dalla segreteria della Lega Calabria, guidata da Filippo Mancuso. «L’incontro – prosegue la nota – rappresenterà un passaggio fondamentale per la strutturazione dell’offerta politica del movimento sul territorio calabrese, con l’obiettivo di garantire rappresentatività, competenza e radicamento nelle diverse realtà locali. Al termine dei lavori, il direttivo procederà all’approvazione delle liste che saranno presentate ufficialmente, confermando la volontà della Lega Calabria di affrontare le prossime elezioni con candidati qualificati, espressione del territorio e capaci di interpretare al meglio le esigenze dei cittadini calabresi, per continuare il percorso di crescita e sviluppo avviato negli ultimi anni».

I candidati in campo

Secondo fonti della Lega Calabria, comunque, la composizione delle liste per le Regionali sarebbe ormai praticamente conclusa, con un serrato lavoro portato avanti anche sotto la regia di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale del Carroccio ma soprattutto braccio operativo del leader del partito, Matteo Salvini. La Lega avrebbe infatti allestito un’autentica “campagna acquisti” con l’obiettivo di presentare una lista che renda il partito competitivo nel derby interno al centrodestra con forza Italia e fratelli d’Italia. In campo anzitutto gli uscenti: riconferme praticamente scontate per lo stesso Mancuso, Katya Gentile, Giuseppe Gelardi, Giuseppe Mattiani e Pietro Raso, che – si dice – negli ultimi tempi avrebbe “ricucito” con il deputato Domenico Furgiuele dopo un periodo di freddezza. Precettata anche l’assessore regionale uscente Caterina Capponi. Nella circoscrizione sud la lega avrà anche il traino dell’ex governatore ed ex sindaco di Reggio Calabria, Peppe Scopelliti, che secondo ben informati sosterrà la candidatura di Franco Sarica: nella circoscrizione Sud in lizza anche il commissario cittadino del partito a Reggio Armando Neri, a sua volta – si dice – sostenuto dalla senatrice Tilde Minasi, e – sempre secondo fonti qualificate – la Garante regionale per la salute Anna maria Stanganelli e la vicesindaco di Melito Daniela Demetrio. Nella circoscrizione Nord (provincia di Cosenza) “portabandiera” della Lega sarà ovviamente l’uscente Katya Gentile: con lei Erminia Ciodaro, nome forte a Paola e sul Tirreno Cosentino, e Leo Battaglia, commissario cittadino del partito a Cosenza. Nella circoscrizione centrale (province di Catanzaro, Crotone e Vibo) ovviamente il “capolista” sarà Mancuso. Durigon poi – riferiscono fonti della Lega Calabria – starebbe lavorando al classico “colpo di mercato”, quello di Gianpaolo Bevilacqua, la grande sorpresa delle ultime Amministrative di Lamezia Terme, nelle quali Bevilacqua, da indipendente, si è candidato sindaco al di fuori dei due due poli di centrodestra e di centrosinistra, raggiungendo al primo turno un ragguardevole 24,2%, un risultato che ha fatto di Bevilacqua “l’oggetto del desiderio” dei vari partiti del centrodestra. Secondo i “bene informati” Bevilacqua, che ha un passato in Forza Italia, sarebbe corteggiato da diverse forze politiche (in particolare da Noi Moderati) ma alla fine a spuntarla potrebbe essere Durigon. (c. a.)