Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la scomparsa

È morto Emilio Fede

Il giornalista aveva 94 anni ed era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano

Pubblicato il: 02/09/2025 – 18:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
È morto Emilio Fede

MILANO E’ morto Emilio Fede, aveva 94 anni ed era ricoverato alle porte di Milano. Il giornalista, che è stato direttore del Tg4, era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Ad assisterlo le figlie Simona e Sveva. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
emilio fede
giornlismo
MILANO
scomparsa emilio fede
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x