È morto Emilio Fede

la scomparsa

MILANO E’ morto Emilio Fede, aveva 94 anni ed era ricoverato alle porte di Milano. Il giornalista, che è stato direttore del Tg4, era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Ad assisterlo le figlie Simona e Sveva.

