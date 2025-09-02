Si legge in: 1 minuto
È morto Emilio Fede
Il giornalista aveva 94 anni ed era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano
MILANO E’ morto Emilio Fede, aveva 94 anni ed era ricoverato alle porte di Milano. Il giornalista, che è stato direttore del Tg4, era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Ad assisterlo le figlie Simona e Sveva.
