Regionali, “triplete” della Lega. Limardo, Bevilacqua e Greco si candidano con il Carroccio – FOTO

verso il voto

LAMEZIA TERME Triplo “colpo” per la Lega Calabria in vista delle prossime elezioni regionali: con il Carroccio infatti si candidano sia Maria Limardo, già sindaco di Vibo Valentia, sia il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, sia – come anticipato ieri dal Corriere della Calabria – Gianpaolo Bevilacqua, candidato sindaco alle ultime Amministrative di Lamezia come indipendente. Nel derby interno al centrodestra dunque si registra una Lega scatenata: la Lega, che in questa fase di preparazione delle liste si avvale della regia del braccio operativo di Matteo Salvini Claudio Durigon al lavoro con il commissario regionale del Carroccio Filippo Mancuso, “strappa” infatti ad altre forze politiche del centrodestra due big come Limardo e Bevilacqua, entrambi molto corteggiati e tra l’altro entrambi con un passato in Forza Italia, e infine schiera Greco, leader di Idm, forza già federata con la Lega. I tre sono già stati ricevuti da Salvini, che ha letteralmente “sigillato” le loro candidature.

Le note ufficiali

Ecco le note con cui la Lega ufficializza le tre candidature. «La Lega Calabria – si legge nella prima – annuncia la candidatura di Maria Limardo, già sindaca di Vibo Valentia, alle prossime elezioni regionali in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Avvocata e prima donna a guidare Vibo Valentia (2019–2024), Limardo porta in dote una solida esperienza amministrativa e politica. La sua candidatura rafforza la presenza della Lega nella circoscrizione Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia. Oggi la candidata è stata ricevuta a Roma dal vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini, che ha espresso pieno sostegno alla sua candidatura». E poi: «Forte del grande consenso ottenuto nelle recenti competizioni lametine, Gianpaolo Bevilacqua – è la seconda nota della Lega – si candida alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nelle liste della Lega Calabria. La sua affermazione sul territorio, con migliaia di preferenze personali raccolte a Lamezia Terme, conferma un radicamento che la Lega ha deciso di valorizzare in vista di una sfida regionale decisiva. La candidatura è stata ufficializzata dopo un incontro a Roma con il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini, con cui ha condiviso proposte e idee da portare avanti sul territorio». Infine, l’ultima nota: «Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero, ex consigliere regionale e leader di Italia del Meridione, sarà candidato alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nelle liste della Lega Calabria, a sostegno della ricandidatura del presidente Roberto Occhiuto. La decisione consolida l’alleanza tra Lega e Italia del Meridione, con l’obiettivo di rafforzare il centrodestra e dare più forza alle istanze del Sud. Oggi Orlandino Greco è stato ricevuto a Roma dal vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, con cui ha avuto un confronto sui temi chiave per il futuro del territorio».

I derby interni al Carroccio

Ovviamente, queste tre new entry avranno un impatto forte anche sugli equilibri interni della Lega e nelle tre circoscrizioni elettorali. Sia Limardo che Bevilacqua infatti saranno candidati nella circoscrizione centrale, nella quale corrono per il Carroccio due big come Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale, e Pietro Raso, anch’egli consigliere regionale uscente. A sua volta Greco nella circoscrizione nord incrocerà il cammino con Katya Gentile, presidente uscente della sesta Commissione del Consiglio regionale. Insomma, anche nel Carroccio derby serrati e sfide durissime. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato