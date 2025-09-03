Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:18
Regionali in Calabria, la carica dei leghisti Greco e Bevilacqua: «Non è un’operazione di potere, ma politica» – VIDEO

I due candidati in quota Carroccio, in conferenza stampa a Lamezia Terme, spiegano i motivi della discesa in campo

Pubblicato il: 03/09/2025 – 16:56
LAMEZIA TERME A meno di 24 ore dal tris annunciato dalla Lega Calabria, in vista delle prossime elezioni regionali, due dei tre aspiranti candidati (la terza è Maria Limardo, ndr) al parlamentino calabrese in quota Carroccio – il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco e Gianpaolo Bevilacqua, candidato sindaco alle ultime Amministrative di Lamezia come indipendente – chiamano a raccolta i cronisti per motivare la scelta di scendere in campo e partecipare attivamente alle prossime competizioni elettorali. Questa mattina, in un hotel a Lamezia Terme, Greco dopo aver annunciato la volontà di non candidarsi ha rivisto i piani e scelto di accettare la corte di Matteo Salvini. «Idm è forte di un patto federativo con la Lega già alle Europee», esordisce il primo cittadino di Castrolibero. Che prosegue: «Non è un’operazione di potere, ma politica e mira principalmente a rafforzare la mission per noi fondamentale ovvero l’abbattimento dei divari Nord-Sud». «Nessuno immaginava che Salvini cambiasse totalmente idea sul discorso del Ponte, sulle infrastrutture e questa cosa ci ha convinti a cambiare opinione. Poi tutte le alleanze si verificano su sui fatti. Oggi siamo insieme, combattiamo uniti per una Calabria e un Sud diverso. Non rinunciamo alle nostre idee, ai nostri principi, ai nostri valori, ma per la prima volta probabilmente quei valori e quei principi vengono attuati», conclude Greco.
Alle parole del primo cittadino, segue l’appello di Gianpaolo Bevilacqua. «Scendo in campo convinto di poter rappresentare le problematiche e le esigenze del territorio lametino». Sull’impegno al comune lametino, Bevilacqua rassicura: «Rimarremo come gruppo, lo abbiamo costruito con tanti sacrifici e devo ringraziare tutti i componenti delle liste. Rimarremo consiglieri comunali». Sul rapporto con gli alleati del Carroccio. «Ho parlato con tutti, abbiamo raggiunto un accordo con serenità e ad oggi non c’è nessun problema. Andiamo d’amore e d’accordo, aspettiamo il risultato finale».(redazione@corrierecal.it)

