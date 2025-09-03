Settembre, mese di scioperi: dal trasporto alla scuola

le manifestazioni

ROMA L’estate sta finendo e inizia la stagione degli scioperi. Dopo settimane torride interrotte da impreviste bombe d’acqua, l’Italia si prepara a governare l’ennesima ondata di manifestazioni che colpiranno il settore trasporti e non solo.

Il 4 e 6 settembre, uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario creerà disagi alla circolazione mentre saranno garantiti i servizi essenziali. Il 6 settembre – riporta La Verità – «sciopereranno per tutta la giornata i dipendenti delle compagnie aeree EasyJet e Volotea, mentre il personale di Wizz Air si asterrà dal lavoro per quattro ore, dalle 12 alle 16». Braccia conserte anche per gli operatori del servizio di gestione dei bagagli e del personale di vigilanza negli aeroporti calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone. Il 22 settembre è in calendario anche lo sciopero nazionale della scuola, delle regioni e delle autonomie locali, che durerà per l’intera giornata.

