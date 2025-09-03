Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:18
il caso

«Tajani ci fai schifo». Bufera sui giovani dem di Viterbo

Manifesti contro il vicepremier e ministro degli Esteri. Occhiuto chiede una presa di posizione della Schlein

Pubblicato il: 03/09/2025 – 17:18
VITERBO Manifesti contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono stati affissi dai Giovani democratici a Viterbo, dove il vicepremier è atteso per assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa Sull”immagine di Tajani che stringe la mano al primo ministro Benjamin Netanyahu (foto che in realtà risale a un incontro avvenuto lo scorso anno), in evidenza la scritta offensiva «Tajani, ci fai schifo». La firma è quella dell’organizzazione giovanile del Partito democratico, che accoglie gli iscritti fino al compimento dei 30 anni. Corale la solidarietà a Tajani. Tra i messaggi quello del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: “I giovani del Pd di Viterbo hanno affisso manifesti gravemente offensivi contro il vicepremier Tajani. Solidarietà totale ad Antonio. Chiediamo le scuse e una presa di posizione netta da Elly Schlein.  Altro che democratici… questi sono comportamenti da partito estremista”.

