il fatto
Tragedia in un camping, bimba annega in mare a Grado
Sul posto giunti i soccorsi anche con un elicottero del 118
Pubblicato il: 03/09/2025 – 8:00
Una bimba di quattro anni, di origini tedesche, è morta annegata in serata sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori. Sono subito accorsi i soccorsi, anche con un elicottero del 118, ma ogni tentativo per salvare la piccola è stato inefficace.
La bambina, come riporta Il Piccolo on line, è stata notata in mare e qualcuno l’ha portata sul bagnasciuga dove sono immediatamente giunti i soccorsi. Constatato il decesso, dopo i tanti tentativi esperiti, sono state avviate le indagini da parte del personale della Capitaneria di porto, supportate dal Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Monfalcone.
