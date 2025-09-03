Skip to main content

Tragedia in un camping, bimba annega in mare a Grado

Sul posto giunti i soccorsi anche con un elicottero del 118

Una bimba di quattro anni, di origini tedesche, è morta annegata in serata sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori. Sono subito accorsi i soccorsi, anche con un elicottero del 118, ma ogni tentativo per salvare la piccola è stato inefficace.
La bambina, come riporta Il Piccolo on line, è stata notata in mare e qualcuno l’ha portata sul bagnasciuga dove sono immediatamente giunti i soccorsi. Constatato il decesso, dopo i tanti tentativi esperiti, sono state avviate le indagini da parte del personale della Capitaneria di porto, supportate dal Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Monfalcone.

