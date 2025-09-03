Venezia, a Sorrentino il Premio Fondazione Mimmo Rotella

festival del cinema

VENEZIA Il vincitore della ventiquattresima edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella sarà il regista Paolo Sorrentino. Lo annuncia la stessa Fondazione. La cerimonia di premiazione – evento collaterale della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia – si terrà venerdì 5 settembre 2025 alle 19, presso il giardino della Peggy Guggenheim Collection di Venezia, sul Canal Grande. Saranno presenti il regista Paolo Sorrentino, Nicola Canal, presidente della Fondazione Mimmo Rotella, e Gianvito Casadonte, direttore artistico del Premio Fondazione Mimmo Rotella. Il premio è stato istituito nel 2001 per volontà dello stesso Mimmo Rotella (Catanzaro 1918 – Milano 2006) ed è dedicato alla feconda relazione tra i linguaggi del cinema e delle arti visive: un omaggio alla settima arte, che ha rappresentato uno dei temi fondamentali nell’immaginario e nella poetica del grande artista calabrese, per cui il suo lavoro è conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo. (LaPresse)

