Ultimo aggiornamento alle 21:58
festival del cinema

Venezia, a Sorrentino il Premio Fondazione Mimmo Rotella

Il premio è stato istituito nel 2001 per volontà dell’artista nato a Catanzaro nel 1918

Pubblicato il: 03/09/2025 – 21:40
VENEZIA Il vincitore della ventiquattresima edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella sarà il regista Paolo Sorrentino. Lo annuncia la stessa Fondazione. La cerimonia di premiazione – evento collaterale della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia – si terrà venerdì 5 settembre 2025 alle 19, presso il giardino della Peggy Guggenheim Collection di Venezia, sul Canal Grande. Saranno presenti il regista Paolo Sorrentino, Nicola Canal, presidente della Fondazione Mimmo Rotella, e Gianvito Casadonte, direttore artistico del Premio Fondazione Mimmo Rotella. Il premio è stato istituito nel 2001 per volontà dello stesso Mimmo Rotella (Catanzaro 1918 – Milano 2006) ed è dedicato alla feconda relazione tra i linguaggi del cinema e delle arti visive: un omaggio alla settima arte, che ha rappresentato uno dei temi fondamentali nell’immaginario e nella poetica del grande artista calabrese, per cui il suo lavoro è conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo. (LaPresse)

