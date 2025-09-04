Incendio minaccia uliveto nel Vibonese, intervengono i Vigili del Fuoco

le fiamme

VIBO VALENTIA Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nel territorio del comune di Ricadi, frazione Ciaramiti, con interessamento di macchia mediterranea ed un uliveto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ricadi che, viste le dimensioni dell’incendio, hanno richiesto l’intervento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) dei Vigili del Fuoco per l’attivazione del supporto aereo. Dopo aver verificato le condizioni dell’incendio il Dos richiedeva il supporto aereo alla Sala Operativa Unificata Permanente, che ha autorizzato l’intervento di un elicottero della flotta regionale. L’elicottero ha raggiunto la località dell’incendio alle ore 16:50 circa ed ha effettuato 30 lanci di acqua lungo il fronte di fuoco. L’intervento ha consentito l’estinzione dell’incendio impedendone la propagazione ad un vicino uliveto. Le operazioni di spegnimento e di bonifica dei focolai sono state ultimate alle ore 19:00 circa. Sono andati distrutti circa 2 ettari di macchia mediterranea.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato