04/09/2025 – 17:51
Il legame speciale di Giorgio Armani e la Calabria, il suo yacht nel porto di Vibo Valentia – FOTO

«Più volte ha scelto la nostra terra, dimostrando un legame autentico e sincero»

Pubblicato il: 04/09/2025 – 17:51
Il legame speciale di Giorgio Armani e la Calabria, il suo yacht nel porto di Vibo Valentia – FOTO

VIBO VALENTIA «Ancora una volta il nostro porto ha avuto il piacere di ospitare uno degli yacht più belli in circolazione e soprattutto uno degli stilisti più famosi al mondo Giorgio Armani». Era il 5 giugno 2022 quando l’allora sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo annunciava su Facebook la presenza di Giorgio Armani in Calabria. Lo stilista è morto oggi all’età di 91 anni. Il re della moda aveva un legame speciale con la nostra terra come ha ricordato nel suo messaggio di cordoglio anche il governatore dimissionario Roberto Occhiuto. «Anche la Calabria lo ricorda con affetto: più volte ha scelto la nostra terra, dimostrando un legame autentico e sincero», queste le sue parole affidato ad un post pubblicato su Facebook.

