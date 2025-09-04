il re della moda

ROMA È morto Giorgio Armani. «Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani». Così in una nota il noto gruppo di moda annuncia la scomparsa dello stilista all’età di 91 anni. «In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore». E’ quanto affermano i dipendenti e la famiglia di Giorgio Armani in una nota.