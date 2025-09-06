Bimbo ferito al parco di Vibo, trasferito al Bambin Gesù di Roma: condizioni gravi ma stabili
Il piccolo di 4 anni colpito da una trave è stato portato nella Capitale un volo militare. Indagini in corso sulla sicurezza dell’area giochi
VIBO VALENTIA E’ stato trasferito nel pomeriggio con un aereo militare all’ospedale Bambin Gesù di Roma, il bimbo di 4 anni rimasto ieri schiacciato dalla trave di un gioco nel Parco urbano del quartiere di Moderata Durant a Vibo Valentia. Nell’ospedale della Capitale, il bambino dovrà continuare le cure, essendo le sue condizioni stabili, ma gravi. Il piccolo ha riportato lesioni al torace e all’addome e dopo un ricovero nell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato sottoposto alle cure del caso ed ha superato la notte, si è deciso nelle scorse ore di trasferirlo al Bambin Gesu’ di Roma. La Procura di Vibo, intanto, prosegue nelle sue indagini – affidate alla polizia della locale Questura – per accertare tutte le responsabilità. L’attrezzo in legno con il quale si è ferito il bimbo pare fosse segnalato come gioco non adatto ai bambini più piccoli.
