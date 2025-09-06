Bimbo ferito al parco di Vibo, trasferito al Bambin Gesù di Roma: condizioni gravi ma stabili

l’incidente

VIBO VALENTIA E’ stato trasferito nel pomeriggio con un aereo militare all’ospedale Bambin Gesù di Roma, il bimbo di 4 anni rimasto ieri schiacciato dalla trave di un gioco nel Parco urbano del quartiere di Moderata Durant a Vibo Valentia. Nell’ospedale della Capitale, il bambino dovrà continuare le cure, essendo le sue condizioni stabili, ma gravi. Il piccolo ha riportato lesioni al torace e all’addome e dopo un ricovero nell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato sottoposto alle cure del caso ed ha superato la notte, si è deciso nelle scorse ore di trasferirlo al Bambin Gesu’ di Roma. La Procura di Vibo, intanto, prosegue nelle sue indagini – affidate alla polizia della locale Questura – per accertare tutte le responsabilità. L’attrezzo in legno con il quale si è ferito il bimbo pare fosse segnalato come gioco non adatto ai bambini più piccoli.

