Ultimo aggiornamento alle 10:13
la tragedia

Scontro frontale tra due auto sulla Statale 106 nella Sibaritide, muore un giovane

L’incidente nel tratto che collega Mirto e Corigliano Rossano. Ci sarebbe anche un’altra persona ferita. Accertamenti in corso sulle cause dell’impatto

Pubblicato il: 07/09/2025 – 8:29
CORIGLIANO ROSSANO Ancora un incidente mortale sulla Statale 106 jonica, questa volta nel tratto che collega Mirto a Corigliano-Rossano. A scontrarsi frontalmente nella notte due auto: l’impatto ha provocato la morte di un giovane residente a Mirto. Si parla anche del ferimento di un’altra persona. Sul posto i sanitari del 118 e per i rilievi di competenza i vigili del fuoco e le forze dell’ordine chiamate ad accertare le cause dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

