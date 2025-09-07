Si legge in: 1 minuto
la tragedia
Scontro frontale tra due auto sulla Statale 106 nella Sibaritide, muore un giovane
L’incidente nel tratto che collega Mirto e Corigliano Rossano. Ci sarebbe anche un’altra persona ferita. Accertamenti in corso sulle cause dell’impatto
Pubblicato il: 07/09/2025 – 8:29
CORIGLIANO ROSSANO Ancora un incidente mortale sulla Statale 106 jonica, questa volta nel tratto che collega Mirto a Corigliano-Rossano. A scontrarsi frontalmente nella notte due auto: l’impatto ha provocato la morte di un giovane residente a Mirto. Si parla anche del ferimento di un’altra persona. Sul posto i sanitari del 118 e per i rilievi di competenza i vigili del fuoco e le forze dell’ordine chiamate ad accertare le cause dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)
