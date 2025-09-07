Scontro frontale tra due auto sulla Statale 106 nella Sibaritide, muore un giovane

la tragedia

CORIGLIANO ROSSANO Ancora un incidente mortale sulla Statale 106 jonica, questa volta nel tratto che collega Mirto a Corigliano-Rossano. A scontrarsi frontalmente nella notte due auto: l’impatto ha provocato la morte di un giovane residente a Mirto. Si parla anche del ferimento di un’altra persona. Sul posto i sanitari del 118 e per i rilievi di competenza i vigili del fuoco e le forze dell’ordine chiamate ad accertare le cause dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

