pericolo narcos

BOGOTÀ L’esercito colombiano ha annunciato di aver liberato 27 dei 72 soldati catturati domenica nel dipartimento di Cauca, un’area controllata dalla guerriglia attiva nel sudovest del Paese a rischio narcotraffico. I rapimenti di soldati e agenti di polizia sono comuni in Colombia e sono spesso effettuati da contadini costretti o manipolati da gruppi armati in aree dove la presenza dello Stato è debole. Secondo i media locali, la presa di ostaggi di domenica è avvenuta durante un’operazione militare nel Canyon di Micay, un’enclave dove si produce cocaina e dove operano bande criminali e lo Stato maggiore centrale (Emc), un ramo dissidente delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) guidate da Iván Mordisco. (ANSA-AFP).