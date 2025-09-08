Colombia, 45 soldati ostaggio dei narcotrafficanti
Il rapimento nel dipartimento di Cauca. Su 72 militari ne sono stati liberati 27
BOGOTÀ L’esercito colombiano ha annunciato di aver liberato 27 dei 72 soldati catturati domenica nel dipartimento di Cauca, un’area controllata dalla guerriglia attiva nel sudovest del Paese a rischio narcotraffico. I rapimenti di soldati e agenti di polizia sono comuni in Colombia e sono spesso effettuati da contadini costretti o manipolati da gruppi armati in aree dove la presenza dello Stato è debole. Secondo i media locali, la presa di ostaggi di domenica è avvenuta durante un’operazione militare nel Canyon di Micay, un’enclave dove si produce cocaina e dove operano bande criminali e lo Stato maggiore centrale (Emc), un ramo dissidente delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) guidate da Iván Mordisco. (ANSA-AFP).