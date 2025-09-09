Forte ondata di maltempo: in arrivo le prime piogge “autunnali”

IL METEO

ROMA Con la fine delle vacanze, si torna tra i banchi di scuola e, puntuali, arrivano anche le piogge dal sapore autunnale. Siamo infatti alle porte di un peggioramento meteo piuttosto intenso che caratterizzerà gran parte della settimana. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il tempo sta per peggiorare drasticamente. Scordiamoci pertanto le belle giornate soleggiate di questo primo weekend di settembre appena trascorso e tiriamo fuori gli ombrelli. L’Italia si prepara a fare i conti con un’intensa ondata di maltempo che, a partire da martedì 9, porterà piogge e temporali su buona parte della penisola. Già dal mattino, sono previsti rovesci e temporali sparsi su buona parte del Nord, in Sardegna e in Toscana. In serata e nottata il maltempo si accentuerà ulteriormente. Ma la fase clou di questa ondata di maltempo si avrà mercoledì 10 e sarà davvero una giornata ‘nera’. La perturbazione abbraccerà praticamente tutta l’Italia, portando temporali diffusi su gran parte delle regioni settentrionali e centrali, con un’attenzione particolare per quelle tirreniche come Lazio e Toscana, che potrebbero essere colpite da fenomeni anche di forte intensità. A proposito di Lazio e Toscana, la lente d’ingrandimento è puntata proprio su queste due regioni, perché secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, sarà davvero elevato il rischio di temporali autorigeneranti. Questi fenomeni, caratterizzati dalla stazionarietà e dalla capacità di scaricare ingenti quantità di pioggia in un breve lasso di tempo sulla stessa zona, potrebbero causare nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità, mettendo a dura prova le aree urbane. Massima attenzione. Attenzione in un secondo momento, tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, anche sulla Campania. Non è escluso infatti che tra le province di Caserta e Napoli possano verificarsi fenomeni intensi e stazionari.

Sarà decisamente più tranquilla invece la situazione sul resto del Sud, a parte una coda di instabilità su Sicilia e Calabria tirrenica e sul Salento nella giornata di giovedì. Non è però tutto da buttare quello che si vede sulle carte meteo: le proiezioni a lungo termine infatti indicano che la perturbazione si esaurirà rapidamente. Già a partire dal fine settimana, una nuova rimonta dell’alta pressione potrebbe riportare condizioni di bel tempo e temperature nuovamente estive, in particolare al Sud, regalandoci un’ultima, calda parentesi di sole prima dell’autunno.

Nel dettaglio. Martedì 9. Al Nord: nuvoloso con rovesci in arrivo su Liguria, Triveneto e rilievi. Al Centro: maltempo in arrivo su Sardegna e Toscana. Al Sud: soleggiato e caldo. Mercoledì 10. Al Nord: maltempo diffuso, forti temporali. Al Centro: maltempo, fenomeni intensi su Lazio e Toscana. Al Sud: temporali in arrivo in Campania, nuvoloso altrove. Giovedì 11. Al Nord: ultime piogge sul Triveneto, sole altrove. Al Centro: tra sole e nubi sparse, qualche rovescio irregolare. Al Sud: variabile, temporali su Calabria e Salento. Tendenza: variabile al Nord, sole al Centro-Sud, temperature in aumento.