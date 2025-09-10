Mattarella: «Siamo su un crinale pericoloso come nel 1914»

il monito del presidente

«Quello che crea allarme è che ci si muove in un crinale in cui anche senza volerlo si può scivolare in un baratro di violenza incontrollata». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Lubiana nella prima tappa della sua visita in Slovenia. Il capo dello Stato ha ricordato quanto avvenne nel 1914 con l’inizio della prima guerra mondiale spiegando che «l’imprudenza dei comportamenti provoca conseguenze anche se non sono scientemente volute».

