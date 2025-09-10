Ponte, Salvini: «Cantieri a breve. Opera anche per mezzi militari»

il nuovo annuncio

NAPOLI «Il primo ministro dei lavori pubblici che parlò di un progetto per unire Sicilia a Calabria lo ha fatto nel 1866. Quindi sono passati 160 anni, ci siamo, c’è il finanziamento interamente a carico italiano, c’è il progetto definitivo approvato. Poi il ponte unisce. Io l’ho fatto perché lo usino le moto, i camion, i treni, le macchine, i furgoni. Se poi dovrà servire anche per mezzi militari, perché no? La Nato non ci ha dato un euro, nessun paese straniero ci ha dato un euro. Conto nelle prossime settimane di avviare i cantieri. Perché dopo 160 anni restituire il diritto alla continuità, a perdere meno tempo, a inquinare di meno e a lavorare di più e meglio a milioni di italiani per me è un motivo di orgoglio». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’avvio dei lavori alla diga di Campolattaro, nel beneventano, parlando del Ponte sullo Stretto. (Dire)



