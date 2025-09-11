Skip to main content

11/09/2025
medio-oriente

Il Parlamento Ue chiede agli stati membri il riconoscimento della Palestina

Approvata una risoluzione in cui viene sottolineata l’urgenza di «combattere la carestia e liberare gli ostaggi»

Pubblicato il: 11/09/2025 – 15:46


L’Eurocamera chiede agli stati membri di «valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina», e afferma il suo «sostegno all’approccio di von der Leyen sul tema dell’accordo di associazione Ue-Israele». E’ quanto si legge nella risoluzione “Gaza al limite: l’azione dell’Ue per combattere la carestia, l’urgente necessità di liberare gli ostaggi e procedere verso una soluzione a due stati” approvata giovedì mattina dal Parlamento europeo. Il testo, frutto di un compromesso tra i gruppi non contiene invece una menzione diretta alle responsabilità di genocidio da parte di Israele. 

UE
