Urso: «Si consolida l’ipotesi del polo Dri a Gioia Tauro»

il question time

«Gioia Tauro resta in piedi, anzi si consolida come ipotesi in cui collocare il polo del DRI per le necessità del nostro Paese». Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del questione time al Senato in merito al progetto di collocare nel sito calabrese la produzione di ferro preridotto attraverso la tecnologia che fa uso di gas naturale. Il polo, ha ribadito, è fondamentale per «garantire al nostro Paese un’autonomia strategica sulla produzione di preridotto che serva ai forni elettrici per realizzare un acciaio di grande qualità che sia utilizzabile dall’industria dell’auto, dall’industria elettrodomestica, dell’industria conserviera, dai tubifici, dall’industria del sistema ferroviario, da quella della difesa e da quella dello spazio: c’è bisogno di farlo col preridotto perché i forni elettrici oggi alimentati in Italia dal rottame ferroso producono un acciaio non sufficientemente pulito per questa tipologia di produzione». E’ «probabile, come ha concluso il Comitato Tecnico, che a Gioia Tauro ci siano tutte le condizioni per sviluppare il polo e quindi per avere un rigassificatore che poi servirà anche ad altri insediamenti industriali nell’area» ha osservato Urso.

