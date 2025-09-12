Crotone e Sibari, boom di visitatori. Demma: «Basta con i luoghi comuni»

la polemica

«Periodicamente qualche sedicente “esperto”, che ha lasciato la Calabria da anni e vive qualche metropoli del nord, si sente in vena di darci lezioni sulla vita e sulla gestione del Patrimonio Culturale, raccatta in rete informazioni vecchie e se ne esce con qualche bell’articolo, ospitato chissà perché da qualche testata regionale che si sente “in” a buttare fango sulla nostra Regione, in cui ci propina la solfa stantia dei Parchi archeologici abbandonati e dei Musei vuoti che potrebbero essere pieni, ma, signora mia, la Calabria…». A scriverlo sui suoi profili social è il direttore dei Parchi archeologici di Crotone Sibari, Filippo Demma, in relazione alla notizia che nei mesi di giugno, luglio e agosto i Parchi archeologici di Crotone e Sibari hanno accolto complessivamente 143.456 visitatori, con un incremento del 24,1% rispetto all’estate 2024.

«In particolare Sibari, ma anche Crotone – scrive Demma – sono stati anche recentemente oggetto di queste chiacchiere basate su un nulla cosmico così intenso che potremmo quasi definirle “fake news”, come pure qualcuno ha fatto. E poi giù un mare di banalità qualunquistiche sui Beni Culturali che sarebbero il “nostro petrolio”, ma qui e qua e là, e su e giù e signora mia, se la Finlandia avesse il nostro Patrimonio Culturale sarebbe la Nazione più ricca del mondo, e invece la Calabria… Vorrei dire ora chiaramente che invece la Calabria negli ultimi anni non solo non accetta lezioni da nessuno, ma le sta impartendo a tutta Italia. Ecco, siamo ora al tempo dell’Intelligenza Artificiale, magari usate quella, visto che la vostra difetta. O, meglio ancora, prendete una freccia, che arriva pure a Sibari, o un aereo per Crotone, e veniteli a vedere di persona i Parchi, prima di scrivere idiozie».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato