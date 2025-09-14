Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’intervento

«Basta bonus sempre agli stessi, dobbiamo rivedere le regole Isee»

Il ministro Matteo Salvini in collegamento alla festa dell’Udc: «Ci stiamo confrontando in maggioranza»

Pubblicato il: 14/09/2025 – 11:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Basta bonus sempre agli stessi, dobbiamo rivedere le regole Isee»

«Ne ho parlato anche con Giorgetti, penso e l’abbiamo portato come Lega in discussione e c’è un confronto in maggioranza, che sia giusto rivedere le regole dell’Isee perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi». Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento alla festa dell’Udc, in vista anche della preparazione della manovra. «Tutti i bonus, il bonus scuola, il bonus affitto, il bonus bebè, vanno troppo spesso agli stessi. Non è possibile – argomenta il vicepremier leghista – che possedere una prima casa, aver comprato un monolocale o un bilocale dopo anni di sacrifici ti tolga la possibilità di avere un contributo pubblico. Così togliamo la stragrande maggioranza delle famiglie italiane dalla possibilità di avere un contributo pubblico e non può andare sempre lo stesso sempre agli stessi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
bonus
MATTEO SALVINI
regole isee
rivedere regole isee
SALVINI
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x