«Basta bonus sempre agli stessi, dobbiamo rivedere le regole Isee»

l’intervento

«Ne ho parlato anche con Giorgetti, penso e l’abbiamo portato come Lega in discussione e c’è un confronto in maggioranza, che sia giusto rivedere le regole dell’Isee perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi». Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento alla festa dell’Udc, in vista anche della preparazione della manovra. «Tutti i bonus, il bonus scuola, il bonus affitto, il bonus bebè, vanno troppo spesso agli stessi. Non è possibile – argomenta il vicepremier leghista – che possedere una prima casa, aver comprato un monolocale o un bilocale dopo anni di sacrifici ti tolga la possibilità di avere un contributo pubblico. Così togliamo la stragrande maggioranza delle famiglie italiane dalla possibilità di avere un contributo pubblico e non può andare sempre lo stesso sempre agli stessi».

