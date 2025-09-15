A rischio 9 mila precari della Giustizia, domani manifestazioni anche in Calabria

lo sciopero

Domani, la Funzione Pubblica Cgil ha promosso lo sciopero, per l’intera giornata, dei 12mila lavoratori precari della Giustizia: si tratta di operatori data entry, funzionari tecnici (tecnici di amministrazione, tecnici edili, tecnici contabili, tecnici IT), funzionari addetti all’ufficio per il processo che, a partire da febbraio 2022, sono stati assunti a tempo determinato grazie ai fondi del Pnrr e che il 30 giugno 2026 vedranno scadere i propri contratti individuali. «Lo sciopero dei precari della giustizia – spiega in una nota il sindacato – non è solo necessario a riconoscere la legittima aspettativa di 12mila lavoratori che chiedono certezze per il proprio futuro: è fondamentale per ridare prospettive di un lavoro dignitoso e del riconoscimento del valore e delle professionalità anche dei lavoratori già di ruolo di tutto il ministero della Giustizia, che attendono dal 2022 la definizione delle nuove famiglie professionali e di un contratto integrativo, che va finanziato con maggiori risorse oltre quelle già stanziate grazie al Ccnl 2019/2021 delle funzioni centrali e che l’immobilismo dei vertici amministrativi e politici del ministero ancora non ha attivato. A oggi ci sono risorse per soli 3mila posti e un impegno a finanziarne altri 3mila: a ogni modo, al momento attuale c’è il rischio concreto di lasciare a casa 9mila lavoratori». Sono previste manifestazioni e presidi a Genova (dalle 9.30 presso la Prefettura, Largo Eros Lanfranco), Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria (dalle 9 alle 11 presso le Prefetture), Palermo (presso la Prefettura, dalle ore 9.30), Ancona (Piazza del Plebiscito, dalle 10 alle 12), Bologna (Piazza Roosevelt dalle 10 alle 12), Potenza (piazza Prefettura, dalle 9.30), Venezia (Piazzale Roma, Cittadella della Giustizia, dalle 10 alle 12), Torino (piazza Castello davanti alla Prefettura, dalle ore 10), Perugia (Piazza Italia, dalle 11 alle 13), Firenze (nuovo Palazzo di Giustizia, viale Guidoni, ingresso lato Cassa di risparmio, dalle 10 alle 12), Trieste (di fronte alla prefettura, dalle 10.30 alle 12).

