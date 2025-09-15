Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la tragedia
Grave incidente nel Vibonese, muore un giovane di 22 anni
Lo scontro tra un mezzo pesante e una moto è avvenuto a Maierato. Sul posto forze dell’ordine e soccorsi
Pubblicato il: 15/09/2025 – 19:14
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
MAIERATO Un gravissimo incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Maierato, nel Vibonese. Nello scontro tra un mezzo pesante e una moto è morto Giuseppe Marchese, giovane 22enne originario di San Nicola da Crissa. Il ragazzo, alla guida della moto, è stato trasferito in condizioni gravi all’ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso, dove è deceduto dopo il ricovero. I rilievi sul luogo dell’incidente, allo scopo di accertarne la dinamica, sono stati effettuati dai carabinieri. (Ansa)
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali