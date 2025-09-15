Scuola, Galati (Noi Moderati): «Proposte concrete per il futuro dei giovani calabresi»

verso nuove iniziative

«La scuola non è solo un luogo di formazione, ma il primo spazio di crescita e di costruzione del futuro dei nostri ragazzi», lo sottolinea Pino Galati, vice presidente vicario di Noi Moderati e coordinatore regionale Calabria in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico. Rivolgendosi in particolare ai giovani calabresi, «una risorsa fondamentale per il futuro della regione e dell’intero Paese», l’esponente di Nm rende noto «idee e proposte concrete» del partito a loro destinate.

«Dobbiamo garantire pari opportunità, infrastrutture moderne e un’offerta formativa in grado di ridurre i divari territoriali, contrastando la dispersione scolastica e rafforzando il legame tra istruzione e mondo del lavoro. Noi Moderati in Calabria – prosegue Galati – guarda al futuro con idee concrete e innovative che pongono al centro i giovani, lo sport e l’inclusione: tra queste – riprende – la Carta Giovani Calabria che permetterà ai ragazzi di accedere a sconti su cultura, trasporti e formazione e l’apertura delle Palestre della Comunità, recuperando spazi scolastici e impianti sportivi per trasformarli in luoghi di socialità, prevenzione della dispersione e inclusione». Galati rammenta inoltre che tra gli obiettivi “centrali” di Nm per i giovani c’è «la creazione di un Bonus Scuola Calabria per sostenere la libertà di scelta educativa delle famiglie e aiutare le fasce Isee più fragili con spese di libri e trasporto. Un ulteriore impegno – aggiunge – sarà destinato alla creazione di campus diffusi, con aule e laboratori anche nelle aree interne, insieme a borse di studio per favorire il rientro di docenti e ricercatori calabresi dall’estero».

«Investire nei giovani significa investire nella crescita della Calabria e dell’Italia. Noi Moderati – conclude Galati – sarà promotore di iniziative reali per sostenere studenti e famiglie, accompagnandoli in un percorso che valorizzi merito, talento e inclusione». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato