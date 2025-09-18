Skip to main content

il caso

Milano, sospetto omicidio: la vittima è il fotografo Rebuzzini

L’uomo presentava delle ecchimosi sul collo e l’ipotesi è che possa essere stato strangolato

Pubblicato il: 18/09/2025 – 17:27
ROMA È il fotografo Maurizio Rebuzzini, l’uomo di 74 anni deceduto nella serata di ieri dopo essere giunto in ospedale, al Fatebenefratelli. Rebuzzini è stato ritrovato in fin di vita dal figlio Filippo. Rebuzzini viveva nella sua abitazione in via Zuretti dove aveva anche lo studio fotografico ‘Obiettivo camera’. I vicini hanno descritto sia lui sia il figlio come “persone molto riservate”. Sul caso sono in corso le indagini della Squadra mobile. L’uomo presentava delle ecchimosi sul collo e l’ipotesi è che possa essere stato strangolato. Lo scrive Ansa.

maurizio rebuzzini
omicidio rebuzzini
