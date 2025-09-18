‘Ndrangheta, il «concorso truccato» al Comune e l’assunzione di Andrea Niglia per «favorire i clan»

maestrale

VIBO VALENTIA Un «concorso truccato» che avrebbe portato ad una «illegittima assunzione» al Comune di Zungri di Andrea Niglia, ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia, al fine di agevolare le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese. Sono state depositate le motivazioni della sentenza del rito abbreviato di Maestrale Carthago che ha portato alla condanna dell’ex primo cittadino briaticese a 3 anni e 6 mesi per truffa aggravata dalle finalità mafiose. Per il gup distrettuale Pietro Agosteo regge l’impianto accusatorio della Dda di Catanzaro, che ha ricostruito «un sistema strutturato di infiltrazione e interferenza nelle procedure pubbliche» da parte di esponenti della criminalità organizzata, in particolare del locale di Zungri.

Il concorso al Comune di Cessaniti

Le accuse ruotano intorno a un concorso del Comune di Cessaniti del 2019, indetto al fine di ricercare un istruttore direttivo presso i servizi demografici. In questo contesto si sarebbe attuato un «disegno criminoso volto a pilotare l’esito delle selezioni in favore di soggetti previamente individuati». Tra questi, anche l’ex presidente della Provincia Andrea Niglia. In particolare, sarebbe stata «alterata» la graduatoria finale con l’obiettivo di garantire all’ex sindaco di Briatico «l’ottenimento di una posizione utile a garantirgli la messa in servizio presso altro comune». Il piano prevedeva una collocazione «volutamente non al primo posto» per consentire all’imputato di assumere l’incarico in un Comune diverso ma «di interesse per la criminalità organizzata». Quest’ultimo passaggio ottenuto grazie a un concorso del Comune di Zungri che prevedeva come requisito l’essere «idoneo non assunto collocato in vigenti graduatorie approvate da altri enti».

L’intercettazione tra Mazzeo e Barbieri

Fondamentale per i giudici l’intercettazione avvenuta nel 2019 tra Francesco Barbieri, ritenuto esponente del locale di Zungri, e Filippo Mazzeo, responsabile dell’area amministrativa del Comune di Cessaniti e indagato nel rito ordinario del medesimo processo. «Vedi che ad Andrea (Niglia, ndr) lo abbiamo sistemato eh!» avrebbe detto quest’ultimo, per poi aggiungere di avergli «passato i compiti», riferendosi – secondo l’accusa – al test della selezione. «Le domande gliele diamo tutte ma se le fa tutte giuste ce la mette nel culo a noi!». Per i giudici si tratta di una conversazione che «evidenzia che Niglia aveva ricevuto in anticipo il contenuto della prova scritta» e «conferma la volontà di evitarne la collocazione al primo posto, per scongiurare l’assunzione presso il comune di Cessaniti e garantire, invece, l’assunzione presso terzo comune sempre della provincia vibonese».

Per il gup è una «assunzione illegittima»

Infine, i giudici sottolineano «l’esistenza di pregressi rapporti di natura relazionale» tra Niglia e il presunto boss Francesco Barbieri. Anche il collaboratore di giustizia Antonio Accorinti aveva sostenuto che l’ex sindaco di Briatico fosse un «soggetto pienamente inserito nelle dinamiche associative». In conclusione, per il gup, si tratta di una «assunzione illegittima» che «ha così contribuito al rafforzamento della rete di influenza territoriale» e «ha consolidato il controllo delle dinamiche assunzionali nel Comune di Zungri», ma soprattutto «ha ulteriormente legittimato e rafforzato un sistema clientelare funzionale al mantenimento del controllo sociale e politico di matrice mafiosa». (ma.ru.)

